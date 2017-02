Warum hat Carsten Kengeter überhaupt Aktien gekauft?

Der ehemalige Investmentbanker kam im April 2015 zur Deutschen Börse. Ende des Jahres hat die Börse ihr Vergütungssystem für Vorstände geändert – das neue Programm soll den Vorstand darin bestärken, „die eingeschlagene Wachstumsstrategie nachhaltig zu verfolgen“ – soll heißen: weniger kurzfristige Orientierung, keine Boni, die, wie bei Banken in der Finanzkrise, zum Eingehen zu hoher Risiken verführen. Auch nach diesem neuen Programm bekommen Vorstände Aktien, deren Wert sich am Gewinn der Börse und am Abschneiden der Börsen-Aktie orientiert.

Ein anderes Programm aber, aus dem auch andere Vorstände bedient wurden, lief zum Jahresende aus, der so genannte Co-Performance-Investment Plan (CPIP). Der Aufsichtsrat der Börse wollte Kengeter aber noch etwas zukommen lassen und beschloss deshalb, ihm „einmalig die Möglichkeit zur Teilnahme am CPIP zu gewähren.“ Wenn er für maximal 4,5 Millionen Euro Aktien der Börse privat kaufen würde, bekäme er noch einmal für 4,5 Millionen Euro so genannte „Co-Performance Shares“, deren Wert am Erfolg der Deutschen Börse hängt. Geschenkt. Das ganze musste vermutlich, weil ab 2016 ja das neue Vergütungssystem in Kraft trat, noch flott vor Jahresende passieren. Und so geschah es dann auch.