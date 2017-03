Der Bitcoin-Kurs ist Ende der vergangenen Woche eingebrochen und macht anders als sonst nicht mit neuen Rekorden Schlagzeilen. Die US-Wertpapieraufsicht hatte einen Vorschlag der Winklevoss-Zwillinge für die Auflegung eines börsengehandelten Fonds auf die digitale Währung abgelehnt. Das zerstörte die Hoffnung, dass ein staatlich zugelassenes Investmentvehikel zu einem breiteren Interesse an dem virtuellen Geld führen würde.

Die US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission - SEC) wies den Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zurück, die dem Winklevoss Bitcoin Trust ermöglicht hätte, an der Börse Bats BZX Exchange gehandelt zu werden, hieß es am Freitag auf der Website der Aufsicht. Die Entscheidung stoppte eine monatelange Rally, die den Wert der virtuellen Währung über den Goldpreis gehoben hatte. Nach dem SEC-Entscheid fiel der Bitcoin-Preis bis zu 18 Prozent gegenüber dem Dollar auf 978,76 Dollar, den niedrigsten Intraday-Kurs seit einem Monat.