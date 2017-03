FrankfurtGlücklich kann sich schätzen, wer Bitcoins besitzt: Eine Einheit der virtuellen Währung kostete am Freitagnachmittag rund 1.230 Euro und damit sogar mehr als die Feinunze Gold. Bitcoin-Evangelisten sehen darin einen Beleg dafür, dass die virtuelle Währung das Edelmetall als sicheren Hafen ablöst. Aber sie liegen falsch. Bitcoins sind kein Gold wert, und als Krisenversicherung sind sie erst recht nicht geeignet.

Dabei gibt es durchaus Parallelen zwischen beiden Anlagen. Und die sind nicht zufällig, denn der mysteriöse Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto orientierte sich am Gold, als er sein Konzept entwarf. So wie Gold mühsam abgebaut wird, müssen so genannte Bitcoin-Miner die virtuellen Münzen mit viel Rechenaufwand schürfen. Ein Algorithmus sorgt dafür, dass das Schürfen mit steigender Bitcoin-Menge immer schwieriger wird. So wie auch die Goldvorräte eines Tages erschöpft sein dürften, ist auch die Bitcoin-Menge endlich. Die Bitcoins lassen sich wie Goldmünzen an Börsen tauschen, als Zahlungsmittel nutzen und leicht transportieren. Aber da enden die Gemeinsamkeiten auch schon.