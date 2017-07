Vielleicht jedoch ist das auch überhaupt möglich, meint Dave Nadig, Chief Executive Officer der Research-Firma ETF.com aus San Francisco: „Es hat eine Menge Fortschritte gegeben und Bitcoins wurden von Investoren und Institutionen ernster genommen. Doch vielerlei Schritte sind nötig, um einen Markt zu legitimieren, und Bitcoins sind ihrer Gestaltung nach grundsätzlich unreguliert“, sagt Nadig. „Zum Teil ist die Volatilität auch darauf zurückzuführen, dass es an einer Marktstruktur mangelt.“

In Anbetracht dessen, dass einige renommierte Investoren ihre Hoffnungen an eine Bitcoin-Stabilisierung geknüpft haben, sieht die Rückkehr der Kurskapriolen nicht gut aus. Der ehemalige Hedgefondsmanager Michael Novogratz hat zehn Prozent seines Kapitals in Kryptowährungen investiert. Sollte der Bitcoin-Preis unter 2000 Dollar fallen, will Novogratz zukaufen. Derzeit wird die digitale Währung über 2500 Dollar gehandelt.

Im bisherigen Jahresverlauf hat der Bitcoin-Kurs um 167 Prozent zugelegt. Zuletzt korrelierten sie zunehmend mit einem kleineren, doch wachstumsstarken virtuellen Pendant, das auf der Ethereum-Blockchain beruht. Die als Ether bekannte Kryptowährung brach vergangene Woche von über 300 Dollar auf zehn Cent ein, bevor sie sich schlagartig erholte. Derzeit kostet Ether etwa 390 Dollar.