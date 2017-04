TokioGute Vorgaben aus den USA und ein schwächerer Yen haben der Börse in Tokio am Dienstag zu einem Plus verholfen. Der Fokus wende sich vom Konflikt um Nordkorea ab und zu den anstehenden Quartalsberichten der US-Unternehmen zu, sagten Händler. Die Börse in Seoul gab zunächst nach, als US-Vizepräsident Mike Pence ankündigte, die USA wollten das Freihandelsabkommen mit Südkorea neu verhandeln. Pence reiste anschließend nach Japan weiter. Neben den Spannungen mit Nordkorea sollen auch dort die Handelsbeziehungen Thema sein.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,4 Prozent höher bei 18.419 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 0,4 Prozent und lag bei 1472 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,6 Prozent. Der Kospi in Südkorea fiel zunächst um 0,2 Prozent, um sich später auf 0,15 Prozent ins Plus zu retten.