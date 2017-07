TokioÜberzeugende US-Arbeitsmarktdaten haben am Montag Asiens Börsen zu einem freundlichen Wochenauftakt verholfen. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,8 Prozent fester bei 20.080 Punkte. Zu den Gewinnern zählten insbesondere Exportwerte, die vom einem schwächeren Yen profitierten. Der breitere Topix legte ein halbes Prozent zu auf 1615 Stellen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,5 Prozent. Am Freitag hatten die US-Aktienmärkte im Plus geschlossen. Auslöser war der Arbeitsmarktbericht für Juni. Demnach wurden von Unternehmen und Staat mehr Stellen geschaffen als erwartet.

In China rückte der Shanghai Composite, der alle an Chinas Leitbörse gelisteten Titel umfasst, um 0,1 Prozent vor auf 3222 Punkte. Der zweite wichtige, zugleich volatilere Börsenplatz Shenzhen verlor 0,2 Prozent auf 1913 Punkte. Der CSI-300, der chinesische Leitindex, legte 0,2 zu auf 3663 Zähler. In Hong Kong stieg der Hang Seng um 0,8 Prozent auf 25.649 Punkte. Der australische All Ordinaries Share Index legte 0,6 Prozent zu auf 5778 Punkte.