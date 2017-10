TokioAnleger in Asien haben sich am Donnerstag von der Rekordlaune der US-Investoren anstecken lassen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der Börse in Tokio erklomm zeitweise den höchsten Stand seit 21 Jahren. Börsianer spekulieren auf einen weltweiten Konjunkturboom und weiterhin niedrige Leitzinsen der Notenbanken. „Die Weltwirtschaft ist in gutem Zustand“, sagte Analyst Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui in Tokio. „Die geopolitischen Probleme belasten den Aufwärtstrend an den Finanzmärkten nur kurzfristig.“