TokioDie Tokioter Börse hat sich am Donnerstag leicht schwächer gezeigt. Experten berichteten von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kursanstiegen und verwiesen auf die Folgen eines stärkeren Yen für Exportwerte. „Insgesamt gibt es keine großen Kaufanreize“, sagte der Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Bei den Einzelwerten gaben Takata-Titel um fast 55 Prozent nach. Der Airbag-Hersteller wird Insidern zufolge am Montag Gläubigerschutz beantragen. Das Unternehmen steht Insidern zufolge kurz vor einem Antrag auf Gläubigerschutz. Dieser werde am zuständigen Bezirksgericht in Tokio eingereicht, sagten am Donnerstag eine mit dem Vorgang vertraute Person sowie eine zweite, die darüber unterrichtet wurde. Anschließend werde Takata bei der Sumitomo Mitsui Financial Group Überbrückungskredite beantragen. Ein Sprecher von Takata erklärte, bislang sei weder zu dem Antrag noch zur Finanzierung eine Entscheidung getroffen worden.