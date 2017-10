FrankfurtWegen des landesweiten Reformationsfeiertages bleiben die Börsen in Deutschland am Dienstag geschlossen. Der Euro-Stoxx 50 notierte am Morgen leicht im Plus bei 3664 Punkten. Auch der französische Leitindex CAC 40 konnte im frühen Handel etwas zulegen. Die französische Wirtschaft ist im dritten Quartal so kräftig gewachsen wie seit 2011 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron ist damit auf gutem Weg, das im Haushaltsentwurf für dieses Jahr erwartete Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent zu erreichen oder zu übertreffen. Dadurch wird es einfacher, das Defizit im Staatshaushalt zu senken.

Verglichen mit dem Vorquartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt in den Sommermonaten wie von Ökonomen erwartet um 0,5 Prozent. Der private Konsum gewann dabei an Schwung: Er legte mit 0,5 Prozent fast doppelt so stark wie zu im Vorquartal. Die Unternehmen investierten 0,8 Prozent mehr, während die Exporte um 0,7 Prozent zunahmen. Im zweiten Quartal war die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone nach revidierten Daten um 0,6 (bisher 0,5) Prozent gewachsen. Präsident Macron will mit Reformen die Arbeitslosigkeit senken. Steuersenkungen, ein flexiblerer Arbeitsmarkt und Investitionen in die Ausbildung sollen dabei helfen.