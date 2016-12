FrankfurtAm letzten Handelstag des Jahres ist an der Börse kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Wie in den vergangenen Tagen rechnen Banken und Broker mit einem trägen Handel, den Dax sehen sie minimal im Plus. Am Donnerstag hatte der Leitindex mit 11.451,05 Punkten 0,2 Prozent tiefer geschlossen.

Die Börsen in London (bis 13.30 Uhr) und in Frankfurt (bis 14.00 Uhr) sind nur den halben Tag geöffnet. Am Montag (2. Januar) bleiben die Märkte in New York, London, Tokio und Zürich komplett geschlossen.