FrankfurtDie meisten Anleger dürften sich am Dienstag zurückhalten. Börsianer sehen den Dax zu Handelsstart am Dienstag kaum verändert. Die vorbörsliche Tendenz beim Online-Broker IG Markets stützt diese Erwartung, auch hier gibt es weder ein klares Plus oder Minus. Am Montag hatte der Leitindex mit 12.052,90 Punkten 0,4 Prozent niedriger geschlossen.

Auf die Stimmung drückte unter anderen der stärkere Euro, der um 0,3 Prozent auf 1,077 Dollar zulegte. Dadurch fallen tendenziell die Wettbewerbschancen von europäischen Firmen, da ihre Waren im Welthandel teurer werden. Im Fokus bleibt die Präsidentschaftswahl in Frankreich am 23. April. In der ersten von drei TV-Debatten am Montagabend konnte der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron einer Umfrage zufolge die Zuschauer am meisten überzeugen.