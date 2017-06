Am Donnerstag sieht es nun so aus, als würden die Börsianer ihre Sorgen wieder in den Griff bekommen. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert der Index gut 0,5 Prozent im Plus bei 12.712 Punkten. Für gute Stimmung sorgen die Vorgaben aus dem Ausland: So haben zuletzt die Kursgewinne im Bankensektor den Börsen in den USA nach oben verholfen. Der Dow-Jones-Index ging 0,7 Prozent fester aus dem Handel bei 21.455 Punkten. Der breiter gefasste S&P gewann 0,9 Prozent auf 2441 Zähler. Der Nasdaq kletterte 1,4 Prozent höher auf 6234 Punkte. „Der Markt hatte Probleme, richtig nach oben zu gehen, aber er hatte noch mehr Probleme damit, nach unten zu gehen“, kommentiert Rick Meckler, Präsident der Investmentfirma LibertyView Capital Management, die Entwicklung der US-Börsen. „Es scheint so, als ob nach jeder Negativphase wieder rasch Käufer nachrücken.“

Auch die Börsen in Asien konnten am Donnerstag Gewinne verzeichnen. So stieg der Nikkei-Index um gut 0,5 Prozent auf 20.238 Zähler. Vor allem Technologietitel wie Advantest oder Hitachi fanden Käufer und folgten damit der Nasdaq.

Hierzulande richten die Börsianer am Donnerstag ihren Blick auf die Konjunktur. Am Morgen wird der Gfk-Konsumklimaindex für Juli veröffentlicht. Gegen 14 Uhr wird außerdem der vorläufige Verbraucherpreisindex für Deutschland für Juni bekannt. Die europäische Statistikbehörde veröffentlicht unterdessen Zahlen zum Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen für den Juni.

Was Firmentermine angeht, so bleibt es am Donnerstag ruhig. Sixt lädt seine Anleger in München zur Hauptversammlung ein. Nach Börsenschluss veröffentlicht Nike die Zahlen für das vierte Quartal.