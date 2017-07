FrankfurtWegen des Unabhängigkeitstags in den USA fehlen den Anlegern hierzulande wichtige Impulse. Vor allem am Nachmittag dürfte der Handel ausdünnen, sagten Händler. Auch für den Vormittag waren wenig marktbewegende Termine absehbar.

An der Wall Street hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa sich kaum mehr bewegt, auch da die Handelszeit mit Blick auf den Feiertag schon verkürzt war. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 21.479 Zähler aus dem Handel, während der Nasdaq 0,5 Prozent verlor. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.