Düsseldorf/FrankfurtDeutsche Aktienanleger werden wohl auch am Mittwoch weiter vorsichtig agieren. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der deutsche Leitindex etwas höher bei 11.594 Punkten. Am Dienstagabend war der Dax mit 11.540 Punkten leicht schwächer aus dem Handel gegangen. Dabei hatte die Ankündigung der britischen Premierministerin Theresa May, einen vollständigen Austritt aus der Europäischen Union (EU), dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion anzustreben, eher für Erleichterung gesorgt. Nach der Rede Mays hatte der Dax Verluste rasch aufholen können.

Ihr besonderes Augenmerk werden Dax-Anleger auf die Aktie der Deutschen Bank richten. Am Dienstagabend nach Börsenschluss hatte das größte deutsche Geldhaus einen Vergleich mit dem US-Justizministerium im Streit um unsaubere Hypothekengeschäfte auf dem US-Immobilienmarkt endgültig unter Dach und Fach gebracht. Die Bank wird – wie bereits im vergangenen Dezember bekannt wurde – insgesamt Strafzahlungen in Höhe von 7,2 Milliarden Dollar leisten. 3,1 Milliarden Dollar entfallen auf Strafzahlungen, 4,1 Milliarden Dollar werden als Schadenersatz an Immobilienbesitzer fließen.