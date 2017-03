FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag wenig verändert in den Handel starten. Nach den Kursgewinnen vom Mittwoch sei eine Konsolidierung angebracht, sagte ein Händler. Am Vortag hatte der Dax getrieben von Spekulationen auf einen Konjunkturboom in den USA zwei Prozent auf 12.067,19 Punkte zugelegt. Zuvor hatte er ein Zwei-Jahres-Hoch von 12.074,02 Punkten erreicht.

Am Donnerstag dürfte die laufende Bilanzsaison die Anleger auf Trab halten. Unter anderem ließ sich die Deutsche Telekom am Morgen in die Bücher schauen: Der Jahresgewinn des Konzerns ist wegen einer Abschreibung in Großbritannien um Milliarden eingebrochen, dennoch erhöhten die Bonner ihre Dividende auf 60 von 55 Cent je Aktie. Der Konsumgüterkonzern Henkel peilt derweil in den USA die Übernahme eines Verpackungsspezialisten für knapp eine Milliarde Euro an.