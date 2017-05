Der Dax dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokern kaum verändert eröffnen. Anleger werden wohl auch weiterhin zurückhaltend agieren. Im Fokus stehen Konjunkturdaten, darunter die deutschen Inflationszahlen für Mai.

FrankfurtNach einem verhaltenen Wochenauftakt erwarten Börsianer auch für den Handel am Dienstag einen schwunglosen Auftakt. Der Dax dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokern kaum verändert eröffnen. Auf außerbörslichen Plattformen notiert das deutsche Aktienbarometer am frühen Dienstagmorgen leicht im Minus bei 12.616 Punkten. Am Montag hatten sich Investoren wegen der feiertagsbedingten Abwesenheit ihrer Kollegen in den USA und Großbritannien mit Engagements zurückgehalten. Der deutsche Leitindex schloss 0,2 Prozent im Plus bei 12.629 Punkten.

Im Tagesverlauf stehen eine Reihe von Konjunkturdaten an, die für Investoren interessant sein dürften. Dazu gehören das Verbrauchervertrauen und das Geschäftsklima der Euro-Zone, sowie die deutschen Inflationsdaten. In den USA werden unter anderem Zahlen zu den Ausgaben der Verbraucher veröffentlicht. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

In Tokio notierte der Nikkei-Index am Dienstag fast unverändert bei 19.680 Punkten. Die Börse Schanghai blieb feiertagsbedingt geschlossen.