Auf der Unternehmensseite bleibt die angespannte Lage bei der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi im Fokus: Die EZB hatte dem Geldhaus zufolge einen Kapitalbedarf von 8,8 Milliarden Euro ermittelt. Bislang war von fünf Milliarden Euro ausgegangen worden.

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes am Freitag nach Handelsschluss in Europa zwar leicht ins Plus gequält, doch blieb der Dow-Jones-Index auf dem Weg zur 20.000er Marke erneut stecken und schloss mit 19.933 Zählern nur geringfügig höher. Der S&P500 ging mit einem Plus von 0,1 Prozent, der Nasdaq-Composite mit plus 0,3 Prozent aus dem Handel. Auch in New York waren die Umsätze extrem dünn.