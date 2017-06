Der Dax legte zuletzt auf seiner Rekordjagd eine Atempause ein. Das könnte sich am Donnerstag fortsetzen: Der Terminkalender ist leer gefegt. Börsianer erhoffen sich jedoch Hinweise zur Konjunkturentwicklung in Europa.

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag Börsianern zufolge kaum vom Fleck kommen. Vorbörslich notierte der Dax bei 12.768 – 0,05 Prozent leichter als am Vortag. Bereits am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex auf seiner Rekordjagd eine Atempause eingelegt und war 0,3 Prozent leichter bei 12.774,26 Punkten aus dem Handel gegangen. Den deutschen Nebenwerte-Indizes war es ähnlich ergangen: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte bei Handelsschluss 0,1 Prozent tiefer bei 25.351 Zähler und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,6 Prozent auf 2275 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,2 Prozent auf 3554 Punkte.

Anzeige

Impulse von Unternehmensseite dürfte es angesichts eines weitgehend leeren Terminkalenders kaum geben. Hinweise zur Konjunkturentwicklung in Europa dürfte unter anderem das Barometer für die Kauflaune der europäischen Verbraucher am Donnerstag liefern. In den USA stehen Frühindikatoren und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Terminplan.