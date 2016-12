FrankfurtNach einem trägen Start in die letzte Handelswoche des Jahres dürfte es am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch entspannt zugehen. Impulse könnten von London kommen, wo die Börsen am Dienstag noch geschlossen geblieben waren. Allerdings sind die Terminkalender weiter weitgehend leer. Banken und Broker sagten daher für den deutschen Handel zunächst kaum veränderte Kurse voraus.

Am Dienstag war der Leitindex mit 11.472,24 Punkten 0,2 Prozent höher aus dem Handel gegangen. Dabei war der Umsatz im Dax mit 30 Millionen Aktien für 1,07 Milliarden Euro so niedrig wie noch nie in diesem Jahr. Selbst an den Mai-Feiertagen waren sie mit mehr als zwei Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch gewesen.