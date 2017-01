FrankfurtGleich mehrere schwer einschätzbare Ereignisse beschäftigen Anleger und halten sie offenbar davon ab, Aktien zu kaufen. Neben der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Freitag befassen sich Investoren mit den Aussagen der britischen Regierungschefin Theresa May zum offenbar konsequenten Ausstieg der Briten aus der EU vom vergangenen Dienstag.

Eine mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen spielte am Markt kaum eine Rolle. Nach behutsamen Leitzinserhöhungen in den vergangenen Jahren will Yellen das Tempo verschärfen. Es sei sinnvoll, die Zinsen schrittweise anzuheben, sagte die Währungshüterin. Die Notenbank Fed sei ihren Zielen - Vollbeschäftigung und stabile Preise - nahe. Die Zentralbank hatte im Dezember den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 0,5 bis 0,75 Prozent angehoben und drei Schritte nach oben für 2017 in Aussicht gestellt. Yellen sagte dazu, sie habe im vorigen Monat „mehrere“ Zinserhöhungen pro Jahr bis ins Jahr 2019 hinein ins Auge gefasst.

„Es herrscht eine große Verunsicherung am Markt, was die Umsetzung von Trumps politischen Plänen betrifft“, sagte Analyst Quincy Krosby vom Broker Prudential Financial. „Aber der Markt scheint dem künftigen Präsidenten auch einen Vertrauensvorschuss einzuräumen.“

Die Vorgaben aus Übersee: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 19.804 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg dagegen 0,2 Prozent auf 2271 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 5555 Punkte. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,7 Prozent fester bei 19.019 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,6 Prozent zu auf 1522 Zähler.

Die Termine heute: Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) kommt in Frankfurt zu seiner ersten geldpolitischen Sitzung des neuen Jahres zusammen. Die zuletzt deutlich gestiegene Inflation dürfte den Befürwortern einer baldigen Straffung der Geldpolitik zusätzliche Argumente liefern. Entscheidungen werden jedoch nicht erwartet.