Bild vergrößern Aktienhändler schauen am Freitag vor allem auf die Einzelhandelsumsätze in den USA. dpa Bild:

Nach deutlichen Verlusten am Donnerstag dürfte der Dax am Freitagmorgen leicht höher starten. Die Vorgaben dürften Anleger erfreuen. Die Musik spielt auch am Freitag hauptsächlich in den USA.