FrankfurtPolitische Großereignisse werden Anleger auch in der neuen Woche auf Trab halten. In Großbritannien muss Premierministerin Theresa May bei der Wahl am Donnerstag um ihre Mehrheit im Unterhaus bangen. Außerdem warten Investoren gespannt auf den Konjunkturausblick der Europäischen Zentralbank (EZB).

In Frankfurt war der Dax am Freitag 1,3 Prozent höher auf 12.822 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Dienstag notierte das Marktbarometer vor Börsenstart etwas niedriger, hielt sich aber über der Marke von 12800 Punkten.