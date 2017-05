Düsseldorf/FrankfurtDeutsche Aktienanleger bleiben wohl auch am Mittwoch eher lustlos. „Der Dax pendelt weiter in seiner Seitwärtsspanne zwischen 12.500 und 12.700 Punkten“, meint Jochen Stanzl von CMC Markets. Es bleibe nun zu hoffen, „dass die Spanne nicht in den kommenden Tagen noch enger wird“. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex Dax leicht tiefer bei 12.598 Punkten geschlossen. New York Schluss Euro/Dollar 1,1171 1,1184 Pfund/Dollar 1,2808 1,2855 Dollar/Yen 111,00 110,83 aktuell EZB- Fixing Euro/Pfund 0,8720 0,8679

Auch aus Fernost ist kein Rückenwind zu spüren. Der japanische Nikkei-Index schloss leicht im Minus bei 19.630 Punkten. Ein Grund: der starke Yen. Die US-Währung sank fast auf ein Zweiwochentief von 110,665 Yen.