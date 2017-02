FrankfurtDer fortgesetzte Höhenflug der US-Börsen hat auch dem Dax am Mittwoch einen kleinen Schub verliehen. Die Marke von 11 800 Punkten wurde jedoch bis zum Handelsschluss nicht gehalten. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 11 794 Punkte aus dem Tag. Vorbörslich liegt das deutsche Börsenbarometer im Bereich von 11 800 Punkten und damit auf dem Vortagsniveau..

Die Gewinner im Dax am gestrigen Handelstag dürften auch mit einem deutlichen Plus in den heutigen Handelstag starten. Die Deutsche Bank, die gestern um 2,5 Prozent steigen, liegt vorbörslich erneut 2,4 Prozent im Plus. Auch die Commerzbank, gestern auf Rang zwei, notiert vor der Eröffnung 2,2 Prozent höher. Die Anleger hoffen, dass mit einem Ende der Nullzinspolitik zumindest in der weltgrößten Volkswirtschaft die lange Durststrecke für die Geldhäuser zu Ende geht. Dahinter liegt die Lufthansa, die offenbar von einer Tarifeinigung mit dem Piloten profitiert, mit einem Plus von 2,1 Prozent.