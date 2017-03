FrankfurtSchwache Vorgaben aus Asien und den USA bringen den Dax zum Abschluss der Handelswoche unter Druck. Nach Berechnungen von Banken und Brokern dürfte der Leitindex am Freitag im Minus eröffnen und sogar wieder unter die Marke von 12.000 Punkten rutschen. Am Donnerstag verlor der Leitindex 0,1 Prozent auf 12.059,57 Zähler, nachdem er im Tagesverlauf noch auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert war

Die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, der Euro-Zone und den USA geben Aufschluss darüber, in welcher Verfassung die Konjunktur ist. Zudem warten Anleger darauf, was die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, im Tagesverlauf in puncto Zinserhöhungen in den USA zu sagen hat.