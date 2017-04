FrankfurtMit Rückenwind aus den USA und Asien dürfte auch der Dax nach den Osterfeiertagen am Dienstag höher in die neue Handelswoche starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 12.109,00 Punkten geschlossen. Vorbörslich rührte sich der Dax laut Online-Broker IG Markets kaum, im frühen Handel gab es ein marginales Plus.

In den USA nimmt die Bilanzsaison Fahrt auf. Schwergewichte wie Goldman Sachs, Bank of America und Johnson & Johnson legen ihre Quartalszahlen vor. In Amerika werden zudem aktuelle Zahlen zu der Industrieproduktion und den Baubeginnen veröffentlicht.