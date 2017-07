Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister wollen am Dienstag (ab 9.00 Uhr) in Brüssel einen Aktionsplan zum Abbau der Risiken durch faule Kredite bei Europas Banken beschließen. Ziel ist, in den nächsten Monaten über einheitliche Vorgaben die Aufsicht zu stärken und auf nationaler Ebene sogenannte Bad Banks vorzubereiten, die ausfallgefährdete Kredite übernehmen könnten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Dienstag (19.30 Uhr) in Essen über die soziale Marktwirtschaft. Auf Einladung des Politischen Forums Ruhr hält die CDU-Vorsitzende eine Rede zum Thema „Wohlstand für Alle. Soziale Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert“.

In Frankfurt hatte der Dax ein halbes Prozent fester bei 12.445 Punkten geschlossen. Am Dienstagmorgen pendelte der Index leicht über diesem Niveau bei 12.470 Zählern. Das deutet auf einen positiven Start der Präsenzbörse hin.

Das Bundesamt für Strahlenschutz will mehr über die Gesundheitsrisiken von Stromnetzen wissen und stellt am Dienstag (ab 9.00 Uhr) in Berlin eine Forschungsinitiative zum Thema vor. Es geht unter anderem um die Frage, welche Auswirkungen elektrische und magnetische Felder zum Beispiel an Hochspannungsleitungen haben können und welche Schutzmaßnahmen es gibt. 33 Studien in verschiedenen Forschungsbereichen sollen Klarheit bringen.