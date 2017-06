ARCHIV - ILLUSTRATION - Zwei kleine Plastikbullen stehen am 07.05.2013 in der Börse in Frankfurt am Main (Hessen) vor der Anzeigetafel für den DAX. Am 20.01.2015 sprang der deutsche Leitindex bis auf gut 10 298 Punkte hoch und stellte damit den Höchstwert vom Vortag ein. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (zu dpa: "Dax schafft nächsten Rekord" vom 20.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++