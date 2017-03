Banken und Broker sagten für den Dax denn auch Abschläge von über einem halben Prozent voraus. Schon am Dienstag hatte die Wall Street den Anlegern hierzulande die Kauflaune verdorben und den Dax um 0,8 Prozent 11.962,13 Punkten ins Minus gedrückt.

FrankfurtZweifel am bevorstehenden Trump-Boom dürften laut Börsianern am Mittwoch auch die europäischen Börsen belasten. Immer mehr Investoren seien sich über Tempo und Ausmaß der von US-Präsident Donald Trump versprochenen Konjunkturspritzen nicht mehr sicher, sagte ein Händler.

Im vorbörslichen Geschäft pendelt der Dax am Mittwoch unter der Marke von 11.900 Punkten. Gegenüber dem Vortag hat der Leitindex also weiter nachgegeben. Termine, die den Gesamtmarkt bewegen könnten, stehen kaum an.

Die Bilanzsaison neigt sich dem Ende zu, lediglich einige Unternehmen aus der zweiten Reihe, wie der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich warten noch mit Ergebnissen auf. Auf der Konjunkturseite stehen die europäischen Leistungsbilanzdaten und Zahlen zum US-Immobilienmarkt auf der Agenda

An der Wall Street hatten die großen Indizes nach Handelsschluss in Europa am Dientag ihre Verluste deutlich ausgeweitet: Der Dow-Jones schloss 1,1 Prozent niedriger, nachdem er zuvor noch 0,7 Prozent im Minus gelegen hatte. Ähnlich sah es auch beim S&P500 und dem Nasdaq-Composite aus.

Am Markt war die Befürchtung umgegangen, der Kongress könnte sich in langwierigen Grabenkämpfen um die Rückabwicklung der unter Trumps Vorgänger Barack Obama verabschiedeten Gesundheitsreform verzetteln, anstatt rasch die von der Wall Street besonders ersehnten Steuersenkungen anzugehen.