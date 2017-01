FrankfurtBörsianer erwarten am Freitag kaum veränderte Kurse beim Dax zu Handelsbeginn. Am Donnerstag ging der Index den zweiten Tag in Folge praktisch unverändert mit 11.584,94 Punkten aus dem Handel.

Für Impulse könnten im Tagesverlauf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten sorgen. Experten rechnen damit, dass im Dezember 178.000 neue Jobs geschaffen wurden, so viele wie im Monat zuvor.