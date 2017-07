FrankfurtDer Start der Bilanzsaison könnte die Aktienmärkte in der neuen Woche aus ihrer Sommerlethargie reißen. Die Handelsumsätze dürften allerdings weiter zurückgehen, da sich mehr und mehr Anleger in den Urlaub verabschieden.

In der abgelaufenen Woche rückte der Dax nur leicht vor und notierte bei 12.389 Punkten. Am Montagmorgen notierte das Marktbarometer wieder deutlich höher bei 12.450 Punkten. Die Sorge vor einer Verschärfung geopolitischer Spannungen und Spekulationen über steigende Zinsen in der Euro-Zone hatten Anleger in Deckung gehen lassen.