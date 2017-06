FrankfurtAn der Wall Street hat sich der Ausverkauf bei Technologieaktien zu Wochenbeginn fortgesetzt. Nach der Kursrally in den vergangenen Monaten hatten bereits am Freitag deutliche Gewinnmitnahmen in der Branche eingesetzt. Auslöser war unter anderem ein Medienbericht, in dem von Problemen mit einem Chip im neuen iPhone von Apple die Rede war.

In Frankfurt hatte der Dax am Montag ein Prozent tiefer auf 12.690 Punkten geschlossen. Am Dienstagmorgen steigt das Marktbarometer wieder über die Marke von 12.700 Punkten.

Begleitet von fünf Fachministern trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag auf dem Digitalgipfel in Ludwigshafen (ab 9.15 Uhr) zum Dialog mit Unternehmern und Wissenschaftlern zusammen. In vier Foren geht es um die Vernetzung im Gesundheitswesen, aber auch um die Zukunft der digitalen Wirtschaft und die Möglichkeiten der Online-Verwaltung.

Beim Online-Banking lassen sich viele Kunden ihre Transaktionsnummern (TAN) per SMS aufs Handy schicken - der Bundesgerichtshof (BGH) klärt am Dienstag (ab 9.00 Uhr), ob Institute dafür extra kassieren dürfen. Geklagt haben die Verbraucherzentralen, der Bundesverband hofft auf ein Grundsatzurteil. Denn wer seine Überweisungen online macht, muss jeden Auftrag aus Sicherheitsgründen zwingend mit einer TAN bestätigen. Aus Sicht der Verbraucherschützer müsste der Service deshalb inklusive sein. (Az. XI ZR 260/15)

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gehört zu den renommiertesten Kulturauszeichnungen des Landes. Am Dienstag (ca. 12.00 Uhr) gibt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zum Auftakt der Buchtage Berlin den Namen des diesjährigen Trägers bekannt. Mit dem Preis werden seit 1950 Schriftsteller, Philosophen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland geehrt. Die mit 25 000 Euro verbundene Auszeichnung wird traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse im Oktober verliehen.



Dax-Konzerne im Fokus



BASF und Syngenta haben laut einem Bloomberg-Bericht vorläufige Gebote für Bayer-Anteile vorgelegt, die die Leverkusener aus kartellrechtlichen Gründen vor der Übernahme von Monsanto verkaufen wollen. Dazu gehöre neben der Produktfamilie LibertyLink unter anderem das Geschäft mit Baumwollsaaten, hieß es unter Berufung auf Insider.

Bayer und sein Partner Johnson & Johnson haben auch ihren zweiten Prozess in den USA gegen seinen Blutverdünner Xarelto gewonnen. Die Jury eines Gerichts in New Orleans entschied, dass die beiden Konzerne nicht für den Tod einer Patientin haftbar gemacht werden könnten.

Die Deutsche Bank legt einen Euribor-Rechtstreit in den USA mit der Zahlung von 170 Millionen Dollar bei. Die vorläufige Einigung wurde mit dem US-Bezirksgericht in Manhattan erzielt. Die Vereinbarung muss noch von einem Richter genehmigt werden.