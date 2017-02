Bild vergrößern Unsicherheit über den Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump hatte die Anleger zuletzt skeptischer werden lassen, sie nahmen Gewinne mit. Bild: ap

In Erwartung der US-Arbeitsmarktdaten werden sich Anleger Börsianern zufolge am Freitag mit Engagements am deutschen Aktienmarkt wohl zunächst zurückhalten.