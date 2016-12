FrankfurtDie Aktienmärkte tendieren am Dienstagmorgen kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt hält sich der Leitindex Dax über der Marke von 11400 Punkten. Die Akteure schauen natürlich auf den Vorfall auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, der nach Aussagen der Polizei vermutlich ein Anschlag war.

In New York gingen die Standardwerte mit einem Plus von noch 0,2 Prozent aus dem Handel: Der Dow-Jones-Index schloss so auf 19.883 Punkten und verfehlte damit die bereits anvisierte Marke von 20.000 Zählern. Der breiter gefasste S&P-500 stand zum Schluss bei 2262 Zählern. Das Barometer der Technologiebörse Nasdaq schaffte vor allem dank Microsoft, Apple und Amazon ein Plus von 0,4 Prozent auf 5457 Zähler.

In Frankfurt war zuvor der Dax 0,2 Prozent fester bei 11.426 Stellen aus dem Handel gegangen. Die Ereignisse in Berlin schürten Sorgen der Anleger um die weltweite Sicherheitslage, nachdem bereits der tödliche Anschlag auf den russischen Botschafter in der Türkei für Unruhe gesorgt hatte. An den Devisenmärkten ging die türkische Lira auf Talfahrt.

Was der Tag bringt

Trotz der Ermordung des russischen Botschafters in Ankara wollen Russland, die Türkei und der Iran am Dienstag gemeinsam über die Lage im Syrien-Krieg beraten. Das Treffen in Moskau ist das erste in diesem Format.