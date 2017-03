Im Mittelpunkt des Interesses steht weiter das Gezänk um die Gesundheitsreform des neuen US-Präsidenten Donald Trump . Am Donnerstag war eine Abstimmung im Repräsentantenhaus wegen unklarer Erfolgsaussichten verschoben worden. Trump verlangte daraufhin ultimativ ein Votum am Freitag. Experten zufolge fehlt dem US-Präsidenten bei einer Ablehnung der Gesundheitsreform finanzieller Spielraum für seine geplanten Steuersenkungen und Infrastruktur-Investitionen.

FrankfurtDer Dax könnte laut den Prognosen der Analysten über der wichtigen psychologischen Marke von 12.000 Punkten ins Wochenende starten. Am Donnerstag legte der Leitindex um 1,1 Prozent auf 12.039,68 Zähler zu.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas nachgegeben. Dow Jones, Nasdaq und S&P500 beendeten die Sitzung fast unverändert.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,9 Prozent auf 19.263 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,8 Prozent auf 3274 Punkte.