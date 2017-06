Düsseldorf/FrankfurtZum Auftakt des neuen Monats dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt nach Einschätzung von Börsianern am Donnerstag weiter nach oben gehen. Banken und Broker sagten für die Eröffnung einen – wenn auch minimalen – Anstieg des Dax voraus. Auf vorbörslichen Plattformen notierte der deutsche Aktienindex am frühen Donnerstagmorgen bei 12.648 Punkten. Am Mittwoch hatte er knapp im Plus bei 12.615 Punkten geschlossen. Damit gewann der deutsche Leitindex im Mai 1,4 Prozent.

An der Wall Street grenzten am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa die großen Indizes ihre Verluste etwas ein. Der Dow Jones, der S&P500 und der Technologie-Index Nasdaq gingen mit minimalen Abschlägen aus dem Handel. In Fernost tendierten die Börsen am Donnerstag uneinheitlich: Der Nikkei-Index lag 1,2 Prozent höher. An der Börse in Shanghai gaben die Kurse im Schnitt 0,5 Prozent nach. Die Stimmung wurden von schwachen chinesischen Konjunkturdaten belastet. Chinas Industrie war im Mai einer privaten Umfrage zufolge überraschend erstmals seit elf Monaten geschrumpft.