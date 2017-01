FrankfurtUnsicherheiten rund um den Brexit dürften Anleger am Dienstag von größeren Engagements am Aktienmarkt abhalten. Banken und Broker rechneten zu Handelsstart mit kaum veränderten Kursen. Der Online-Broker IG Markets wies im vorbörslichen Handel für den Dax ein leichtes Plus von 0,2 Prozent aus. Am Montag hatte der deutsche Leitindex 0,7 Prozent auf 11.545,75 Punkte verloren. Investoren waren vor allem wegen dem Stabswechsel in Washington nervös. Der neue US-Präsident Donald Trump stellte unter anderem den Freihandel in Nordamerika und das Handelsabkommen mit den Pazifik-Staaten (TPP) in Frage.

In Großbritannien wird das Oberste Gericht sein Urteil zum Mitspracherecht des Parlaments beim Brexit bekanntgeben. Manche Juristen gehen davon aus, dass Premierministerin Theresa May dem Parlament ein Mitspracherecht einräumen muss. Dies könnte den Zeitplan für den EU-Ausstieg unter Druck bringen.