FrankfurtZum großen Verfall an den Terminmärkten am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit leichten Kursgewinnen starten. Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent auf 12.691,81 Punkte verloren.

Wegen des Hexensabbats stellen sich Börsianer auf stärkere Kursausschläge an den Aktienmärkten ein, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen. An diesem Tag verfallen Optionen und Futures auf Aktien und Indizes.