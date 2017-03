Nach der US-Zinsentscheidung und den Wahlen in den Niederlanden könnten die Anleger am Donnerstag wieder mutiger werden. Banken und Broker sagten für die Eröffnung zunächst höhere Kurse voraus.

FrankfurtDie Anhebung des Leitzinses durch die US-amerikanische Notenbank hatte am Vortag bereits die US-Börsen beflügelt. Hinzu dürfte heute eine gehörige Portion Erleichterung über den moderaten Ausgang der Niederlande-Wahl kommen. Am Mittwoch hatte der Dax knapp im Plus bei 12.009,87 Punkten geschlossen. Nach Hochrechnungen hat sich bei der Parlamentswahl in den Niederlanden Ministerpräsident Mark Rutte klar gegen seinen islamfeindlichen und EU-kritischen Herausforderer Geert Wilders durchgesetzt. Dies stützte auch den Euro, der allerdings auch angesichts moderater weiterer US-Zinsschritte auf über 1,07 Dollar zulegte. Fed-Chefin Janet Yellen kündigte nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung um 25 Basispunkte weitere Zinsschritte an. Einige Investoren hatten aber mit mehr Schritten gerechnet.

Anzeige

Auf der Konjunkturseite könnte am Donnerstag auch die Bank of England das Interesse auf sich ziehen. Mit Änderungen der britischen Geldpolitik rechnen Anleger aber nicht. Auf der Unternehmensseite dürften unter anderem die Geschäftszahlen von Lufthansa und HeidelbergCement im Fokus stehen. In New York hatte die Börse am Mittwochabend noch Gelegenheit, auf die Zinsentscheidung und die Aussagen von Fed-Chefin Yellen zu reagieren: Der Dow Jones weitete seine Gewinne aus und schloss 0,5 Prozent höher. Der Nasdaq gewann 0,7 Prozent, der S&P 500 sogar 0,9 Prozent.