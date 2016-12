Bild vergrößern Experten glauben, dass nach den US-Börsen auch dem Dax die Puste ausgeht. dpa Bild:

An der Wall Street haben Investoren zuletzt die Verkaufsknöpfe gedrückt. Börsianer erwarten, dass der Dax am Donnerstag nachzieht. Für Impulse könnten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sorgen.