FrankfurtIn Erwartung weiterer Hinweise auf den Zustand der US-Konjunktur werden sich Anleger Börsianern zufolge zur Eröffnung am Donnerstag mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurückhalten. Am Mittwoch hatte der Dax kaum verändert bei 11.584,31 Punkte geschlossen.

Am Nachmittag (14.15 Uhr MEZ) stehen die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP auf dem Terminplan. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag. Investoren werden die Daten daraufhin abklopfen, ob die US-Notenbank die Leitzinsen wie im Dezember signalisiert im laufenden Jahr drei Mal anheben wird.