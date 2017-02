Frankfurt/DüsseldorfWenige Stunden vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump werden sich Anleger am Dienstag nach Einschätzung von Börsianern zurückhalten. Am Montag hatte der Dax mit 11.822,67 Punkten 0,2 Prozent höher geschlossen.

Auf Trab hält Anleger auch die Bilanzsaison. Der Baukonzern Hochtief zahlt nach einem Gewinnzuwachs seinen Aktionären eine deutlich höhere Dividende. Darüber hinaus legen Salzgitter, Hapag-Lloyd und ElringKlinger ihre Bilanzen vor.

Von Konjunktur-Seite stehen die Verbraucherpreise für die Euro-Zone auf den Terminkalendern. Sie könnten Aufschluss darüber geben, wie lange die EZB noch an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird.

An der Wall Street drehten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ins Plus. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher, während der Nasdaq 0,3 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.