FrankfurtDer Dax dürfte sich nach seinem kleinen Sprint über die Marke von 11.800 Punkten erst einmal wieder ausruhen. Banken und Broker erwarten zur Handelseröffnung am Dienstag kaum veränderte Kurse. Dafür spräche die vorbörsliche Tendenz: Beim Online-Broker IG Markets notierte der deutsche Leitindex im frühen Handel kaum verändert 0,06 Prozent im Minus. Am Montag hatte der Dax mit 11.827,62 Punkten 0,6 Prozent höher geschlossen. Dabei hatte ein möglicher Milliardenzukauf der US-Tochter der Deutschen Telekom und eine Empfehlung der US-Investmentbank JPMorgan Cazenove den Anlegern Kauflaune gemacht.

Auf der Konjunkturseite stehen am Vormittag unter anderem die Markit-Einkaufsmanager-Indizes für die Euro-Zone und einige einzelne Länder an. Die Bilanzsaison geht zudem weiter. Unter anderem will Bayer seinen Dividendenvorschlag bekanntgeben.

Die Wall Street blieb wegen eines Feiertages am Montag geschlossen. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,7 Prozent auf 19.381 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3248 Punkte.