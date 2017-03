Frankfurt/US-Präsident Donald Trump hat mit seiner ersten Rede vor dem US-Kongress die Anleger am Mittwoch zunächst nicht ganz überzeugt. So blieb er Details zur Umsetzung seiner Wirtschaftsagenda schuldig. Er wiederholte aber in groben Zügen einige seiner Vorhaben – etwa das Volumen von einer Billion Dollar für Infrastrukturprojekte und Steuersenkungen für Unternehmen und die Mittelschicht in den USA. Daher spekulierten einige Anleger in Asien weiter auf einen Konjunkturboom in der weltgrößten Volkswirtschaft.

„Für Investoren gab es wenig Greifbares“, stellten die Analysten von Wells Fargo Investment Institute in St. Louis fest. „Es gab wenig Details, und der Präsident hat nicht einmal seine Prioritäten genannt.“ Für den deutschen Handel sagten Banken und Broker für die Eröffnung geringfügig höhere Kurse voraus. Der Dax hatte am Dienstag mit 11.834,41 Punkten 0,1 Prozent im Plus geschlossen.