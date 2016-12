FrankfurtDie Rekordvorgaben aus New York dürften auch am Mittwoch den deutschen Aktienmarkt stützen. Allerdings sei kaum mit einem großen Ausbruch in die eine oder andere Richtung zu rechnen, sagten Händler. Denn so kurz vor der Weihnachtspause und dem Jahresultimo wolle kaum jemand allzu große Positionen eingehen. Der Terminkalender sei zudem relativ dünn. Banken und Broker sagten daher für die Eröffnung kaum veränderte Kurse voraus. Vorbörslich notiert die Frankfurter Benchmark bei 11.452 Zählern, zwölf Punkte unterhalb des Schlusskurses.

Am Dienstag hatte der Dax auch dank der Euro-Schwäche und den damit verbundenen besseren Exportchancen der deutschen Industrie mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 11.464 Punkten so hoch wie seit August vorigen Jahres nicht mehr geschlossen. Zwischenzeitlich erreichte das deutsche Börsenbarometer mit 11.472 Punkten ein neues Jahreshoch. Zum Rekordhoch vom April vorigen Jahres von 12.390 Punkten hat er aber weiter guten Abstand.