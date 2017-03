An der Wall Street hatten die großen Indizes am Dienstag nach Handelsschluss in Europa ihre Verluste etwas eingegrenzt: Der Dow-Jones-, der S&P500 und der Nasdaq-Composite waren mit Abschlägen von 0,2 bis 0,3 Prozent aus dem Handel gegangen. In Asien kamen die Börsen am Mittwoch kaum vom Fleck. In Tokio schloss der Nikkei-Index mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent. In Shanghai tendierte die Börse kaum verändert.