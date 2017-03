DüsseldorfAm Dienstag wird sich zeigen, ob deutsche Anleger die angekündigte Kapitalerhöhung der Deutschen Bank verdaut haben. Acht Milliarden Euro frisches Kapital will Deutschlands größtes Bankhaus bei Investoren einwerben, die Aktie hatte daraufhin am Montag fast acht Prozent eingebüßt. In der Folge war der deutsche Leitindex Dax wieder unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht. Bis Handelsschluss verlor das Börsenbarometer ein halbes Prozent und schloss bei 11.958 Punkten. Auf vorbörslichen Plattformen notiert der Dax leicht im Plus bei 11.990 Punkten.

Im Fokus der Anleger steht am Dienstag Vonovia, der größte deutsche Wohnungsvermieter und einziger Immobilienwert im Dax. Die Zahlen fielen etwas besser aus, als Analysten erwartet hatten. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) stieg um ein Viertel auf 761 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. In diesem Jahr traut sich Vonovia 830 bis 850 Millionen Euro zu, wie Vorstandschef Buch bekräftigte. Dessen Vertrag hatte der Aufsichtsrat zu Wochenbeginn bis Februar 2023 verlängert. Bereits am Dienstag gehörte Vonovia mit einem leichten Kursplus zu den Gewinnern im Dax.