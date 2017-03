Frankfurt„Geert Wilders' Partei schlägt sich in den Umfragen zwar gut, wird wohl aber nicht genügend Stimmen erhalten, um an die Regierung zu kommen“, sagt Jaisal Pastakia, Investment Manager beim Vermögensverwalter Heartwood. „Allerdings könnte ein signifikanter Aufschwung für die Populisten die Nervosität vor den anstehenden Wahlen in Frankreich und Deutschland schüren.“ In der alten Woche kam der Dax kaum vom Fleck. Er pendelte um die Marke von 12.000 Punkten und schloss am Freitag etwas tiefer. Auf Wochensicht gab er ein halbes Prozent ab. Der New Yorker Leitindex Dow Jones ging dank überraschend starker US-Arbeitsmarkdaten, die die Erwartung einer Zinsanhebung stützen, leicht im Plus aus dem Handel. Auf Wochensicht verlor er aber ebenfalls 0,5 Prozent.

Wilders hatte im Wahlkampf wiederholt die marokkanische Minderheit im Land angegriffen. Außerdem lehnt er den Euro und die Europäische Union ab. Derweil zeichnet sich in Frankreich Umfragen zufolge für die erste Runde der dortigen Präsidentschaftswahl Ende April ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen ab. Die Chefin des rechtsextremen Front National will ihr Land aus der Euro-Zone führen. Die Stichwahl in Frankreich ist am 7. Mai. Der Bundestag wird im Herbst gewählt.