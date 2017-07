FrankfurtEs waren positiv aufgenommene Wirtschaftsdaten aus Europa, die am letzten Juli-Handelstag zunächst für Zuversicht an den hiesigen Aktienmärkten sorgten. Die Börsen probten nach der vorausgegangenen Schwächephase der vergangenen Woche die Gegenbewegung. Erneut aber scheiterte der Dax am ersehnten nachhaltigen Befreiungsschlag.

Der deutsche Leitindex Dax konnte sich nicht über der zeitweise zurückeroberten Marke von 12 200 Punkten halten und gab um 0,37 Prozent auf 12 118 Punkte nach. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert das deutsche Börsenbarometer gegen 7 Uhr bei 12 130 Zählern - zwölf mehr als beim Vortagesschluss.