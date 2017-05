FrankfurtSpekulationen über baldige Neuwahlen in Italien schüren die Nervosität der Anleger. Der Leitindex der Mailänder Börse gab am Montag 1,5 Prozent nach, so viel wie kein anderer wichtiger Aktienindex in Europa. Die Kurse von Banken wie Unicredit, Banco BPM, Ubi Banca und Intesa Sanpaolo rutschten um bis zu 3,9 Prozent ab. Sie notierten damit deutlich schwächer als Geldhäuser in anderen europäischen Ländern. Die Papiere der Deutschen Bank verloren etwa 0,4 Prozent. Italien gehört mit seinen hohen Schulden zu den Sorgenkindern der Euro-Zone.

Hintergrund der neuen Spekulationen ist Börsianern zufolge, dass es möglicherweise eine Gesetzesänderung geben könnte, die in Italien die in Deutschland übliche Fünf-Prozent-Hürde einführt. Die Parteien in Italien bemühen sich derzeit um eine Reform des Wahlrechts, die das politische System stabilisieren soll. Erst danach soll es Neuwahlen geben. Der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi sagte in einem Interview am Wochenende, es mache Sinn, die Wahlen in Italien zur selben Zeit wie die Bundestagswahlen in Deutschland durchzuführen. Diese finden am 24. September statt.